Компания Apple собирается заняться производством защитных масок, чтобы увеличить свою прибыль во время пандемии коронавируса.

Специалисты американской корпорации планируют оснастить медицинскую маску сразу тремя фильтрующими слоями, которые получат удобное покрытие. Резинки будут иметь механизм регулировки, чтобы пользователь смог самостоятельно настроить повязку под себя. Данное изделие разрешается стирать до 5 раз.

В изготовлении маски используются материалы, которые обеспечивают правильную фильтрацию воздуха. Перед этим сотрудники компании провели несколько дополнительных исследований. В настоящее время основная цель Apple заключается в создании продукта, который способен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к индивидуальным средствам защиты.