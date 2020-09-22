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Инсайдер L0vetodream опубликовал пост в социальной сети Твиттер, в котором анонсировал выпуск компанией Apple нового смартфона iPhone 12 Mini. Он рассказал, что по своим техническим характеристикам новинка не будет уступать «большим» аппаратам. Единственное отличие – это уменьшенная до 5,4 дюйма диагональ дисплея.

В октябре Apple также представит остальные модификации девайса iPhone 12. Так, ожидается презентация «стандартной» модели, которую оснастят 6,1-дюймовым экраном, а также две «профессиональных» версии – Pro и Pro Max. Особенностью последнего аппарата станет рекордная для Apple диагональ экрана – 6,7 дюйма.

Инсайдеры утверждают, что производитель несколько видоизменил дизайн новых аппаратов и сделал их угловатыми на манер iPad Pro – планшета, уже представленного в этом году. Кроме того, «профессиональные» модификации двенадцатого iPhone будут поддерживать технологию 5G. По предварительной информации, стандартный Айфон 12 такой возможностью не наделили.

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