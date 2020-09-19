Александр Горелов, который занимает должность замдиректора по науке в Центральном НИИ Роспотребнадзора сообщил, что женщины, которые вылечились от Covid-19 могут передавать антитела к нему ребенку в период грудного вскармливания. При этом процесс передачи антител работает до тех пор, пока женщина кормит малыша грудью.

Эксперт пояснил, что объем передаваемых антител может быть разным, так как их количество у переболевших женщин варьируется в зависимости от тяжести болезни, а также от особенностей организма. Если Covid прошел без каких-либо симптомов, то выработка антител минимальна.

Горелов объяснил также, что о случаях заражения плода через плаценту исследователям пока ничего не известно. Однако мать может заразить младенца уже после того, как он появится на свет.