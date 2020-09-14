Ученые из США, которые ищут новые способы борьбы с ВИЧ, установили, что антибактериальный препарат конканамицин А оказывает специфическое воздействие на иммунную систему, помогая ей найти зараженные вирусом клетки организма.

Специалисты пояснили, что подобный эффект возникает из-за снижения активности одного из белков ВИЧ под названием nef. Именно из-за него защитные системы организма не могут разглядеть инфицированные клетки. После приема антибиотика вещество вырабатывается гораздо менее активно и становится не в состоянии скрыть вирус.

По словам ученых, они провели эксперименты с использованием 200 000 препаратов, оказывающих воздействие на белок nef. Однако только конканамицин А сумел связать его и помочь иммунной системе обнаружить вирус. Кроме того, в ходе исследований выявилась его способность эффективно уничтожать инфицированные фрагменты клеток.