Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из США, которые ищут новые способы борьбы с ВИЧ, установили, что антибактериальный препарат конканамицин А оказывает специфическое воздействие на иммунную систему, помогая ей найти зараженные вирусом клетки организма.

Специалисты пояснили, что подобный эффект возникает из-за снижения активности одного из белков ВИЧ под названием nef. Именно из-за него защитные системы организма не могут разглядеть инфицированные клетки. После приема антибиотика вещество вырабатывается гораздо менее активно и становится не в состоянии скрыть вирус.

По словам ученых, они провели эксперименты с использованием 200 000 препаратов, оказывающих воздействие на белок nef. Однако только конканамицин А сумел связать его и помочь иммунной системе обнаружить вирус. Кроме того, в ходе исследований выявилась его способность эффективно уничтожать инфицированные фрагменты клеток.

Вам может понравиться

Ученые нашли главный признак быстрорастущей формы рака мозга

Американские исследователи выяснили, что отсутствие всего одного гена может привести к развитию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Учеными создан тест, способный быстро диагностировать рак яичников

Исследовательская группа, которую возглавил финский профессор Ким Петтерссон, разработала тест, позволяющий в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

После коронавируса люди могут испытывать долгосрочные нарушения сна

Исследования с участием пациентов, которые выписываются из медучреждений после Covid, дают возможность… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – ясно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 27 °C |