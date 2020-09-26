Американская компания Johnson&Johnson рассказала о том, что ее вакцина от SARS-CoV-2, которая сейчас проходит клинические испытания, показывает отличные результаты. По предварительным данным, она сможет успешно использоваться для прививок людям любого возраста.

Представители компании сообщили, что всего одной дозы препарата под названием JNJ-78436735 оказалось достаточно для вызова мощной иммунной реакции. У всех испытуемых практически сразу появились в организме антитела, способные нейтрализовать вирус. При этому вакцину переносят хорошо как молодые люди в возрасте от 18 лет, так и пожилые, которым более шестидесяти.

Результаты исследований, которые пока не подвергались экспертной оценке, говорят о том, что у 99 процентов людей, которым вводили препарат, антитела вырабатываются в течение месяца. Среди побочных эффектов – повышение температуры, ломота в теле, головная боль, ощущение усталости. Однако разработчики утверждают, что все эти недуги проходят в течение 2-3 дней, не оставляя следов.

Вакцина от Johnson&Johnson сейчас проходит завершающий этап испытаний, в котором принимают участие 60 тыс. человек. Если результаты будут столь же впечатляющими, то препарат запустят в массовое производство уже в следующем году.