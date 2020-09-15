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Актёр Шон Фонтено, озвучивший в игре Grand Theft Auto V одного из главных героев – Франклина, предположил, почему Rockstar Games ещё не выпустила GTA VI.

Как он сообщил, создание подобных игр является весьма тяжёлым процессом, кроме того, из-за пандемии разработка могло ещё сильнее застопориться. Фонтено отметил, что, выпусти разработчики игру недостаточно хорошей, игроки первыми бы разозлились и перестали верить в качество Rockstar, и начали бы относиться к бренду хуже.

Актёр отметил, что Rockstar отличается качеством и высоким уровнем в игровых разработках. Также он рассказал, что более четырёх лет ушло на съёмки по захвату движений и завершение производства в GTA V. Поэтому, как он считает, игрокам следует просто принять долгую разработку GTA VI.

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  • Анна
  • 15.09.2020
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