В издании РИА Новости, сославшись на опрос Райффайзенбанка, сообщили о том, что большинство граждан РФ, планирующих купить жилье, считают, что оптимальная площадь квартиры должна составлять 50 квадратных метров.

Однако практически 70% опрошенных сообщили, что мечтают иметь недвижимость, площадь которой превышает 50 «квадратов». При этом 25% жителей РФ готовы жить в квартирах меньших размеров (например, площадью 30-50 квадратных метров). Большинство респондентов выбрали новостройки. На это повлияли следующие причины: хорошая планировка (41%), выгодная стоимость (45%) и желание проживать в новом доме (56%).

Некоторые выбрали вторичный рынок, указав на приемлемую цену, комфортное расположение, а также желание проживать возле друзей и родственников. Данный опрос был проведен в прошлом месяце. В нем приняли участие свыше 3 000 россиян, живущих в различных городах России, включая Нижний Новгород, Уфу, Санкт-Петербург и Москву.