Светлана Стригункова, возглавляющая Минздрав Подмосковья рассказала о появлении в детских медучреждений специальных кабинетов «Справка в 1 шаг». По словам чиновницы, теперь любую справку на ребенка можно оформить не более, чем за 10 минут.

В настоящий момент кабинеты выдают необходимые документы для бассейна, детсада и общеобразовательных учреждений. Также здесь предлагается быстро получить специальную справку, подтверждающую, что ребенок не контактировал с лицами, зараженными коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

В кабинетах постоянно работают детские врачи. Они проводят быстрый осмотр, после чего выписывают нужную бумагу. Появление подобного сервиса является частью региональной программы «Бережливая поликлиника», в рамках которой ожидается еще несколько полезных нововведений.