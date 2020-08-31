читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ночные похолодания вынуждают гадюк ускорить подготовку к зиме. Поэтому риск встретиться с ними в лесах Подмосковья существенно повышается. Об этом рассказали представители администрации региона.

Когда наступают холода, змеи начинают готовиться к спячке. Они находят укромные места и сплетаются в клубки. В каждом таком укрытии может прятаться до сотни ядовитых рептилий.

Миграция является достаточно опасным периодом, во время которого гадюки могут нападать на людей. Поэтому собирая грибы или просто прогуливаясь по лесу, необходимо создавать шум – разгребать опавшую листву палкой, разговаривать, шаркать по листве ногами. Это отпугнет гадюк.

Укус змеи провоцирует сильную аллергическую реакцию, способную стать причиной летального исхода. Поэтому необходимо как можно скорее обратиться в ближайшую больницу, чтобы нейтрализовать яд.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Сильные ливни испортят погоду в Ленобласти 31 августа

Представители главка МЧС по Ленобласти сообщили о том, что в начале текущей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – переменная облачность, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 31 августа – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 31 августа – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 31 августа – ясно, до 30 °C |