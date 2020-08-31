Ночные похолодания вынуждают гадюк ускорить подготовку к зиме. Поэтому риск встретиться с ними в лесах Подмосковья существенно повышается. Об этом рассказали представители администрации региона.

Когда наступают холода, змеи начинают готовиться к спячке. Они находят укромные места и сплетаются в клубки. В каждом таком укрытии может прятаться до сотни ядовитых рептилий.

Миграция является достаточно опасным периодом, во время которого гадюки могут нападать на людей. Поэтому собирая грибы или просто прогуливаясь по лесу, необходимо создавать шум – разгребать опавшую листву палкой, разговаривать, шаркать по листве ногами. Это отпугнет гадюк.

Укус змеи провоцирует сильную аллергическую реакцию, способную стать причиной летального исхода. Поэтому необходимо как можно скорее обратиться в ближайшую больницу, чтобы нейтрализовать яд.