На интернет-портале подмосковного правительства появилась информация о том, что в регионе появился новый вид мошенничества.

Злоумышленники стали создавать фейковые интернет-ресурсы, якобы принадлежащие службам доставки бытовой техники, электроники и еды. Данные сайты являются точными копиями порталов популярных компаний, которые специализируются на доставке различных изделий.

В опубликованном сообщении говорится о том, что из-за перевода многих процессов в онлайн количество фишинговых атак будет лишь увеличиваться. Поэтому россиянам следует действовать максимально внимательно и осторожно при выполнении покупок в интернете. Не следует вводить на непроверенных сайтах данные своей банковской карточки.