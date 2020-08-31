В воскресенье лотерея «Гослото 4 из 20» осталась без джекпота. Рекордный выигрыш в 545 947 491 рубль сорвал житель Перми. В настоящий момент о победителе известно только то, что счастливый билет он приобрел в мобильном приложении и заплатил за него 200 рублей.

Организаторы лотереи говорят, что столь крупную сумму за всю историю проведения розыгрышей пока не выигрывал никто.

Данные о победителе организаторы не раскрывают. Но уже поступила информация о том, что он еще не успел обратиться к ним для получения денег.

Отметим интересный факт – после того, как счастливый обладатель билета получит выигрыш, ему придется заплатить налогов на 70 миллионов рублей.