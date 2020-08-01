На Камчатке местный житель обвиняется в совершении попытки убийства собственной жены.

Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском 4 августа 2019 года. Между 63-летним мужчиной, который находился в коровнике, и его женой произошла крупная ссора. В ходе неё мужчина начал избивать жену, и нанёс ей множественные телесные повреждений и выбил зубы.

На чердаке находилась 15-летняя дочь пары, которая попыталась помещать мужчине. Однако он ударил и подростка, из-за чего она ненадолго лишилась сознания. После того, как девочка пришла в себя, она выбежала на улицу и вызвала правоохранительные органы. Затем она вернулась в коровник и оповестила об этом отца.

К этому времени мужчина уже взялся за вилы, которыми пытался заколоть жену. Услышав о полиции, он испугался и скрылся. Позднее он всё же был задержан.

В настоявшее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени материалы дела с обвинительным заключением будут направлены в суд.