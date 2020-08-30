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В Гатчине местные жители недавно стали свидетелям того, как мужчина «поймал волну» на одной из улиц города, затопленных дождевой водой. Соответствующий ролик появился в соцсетях.

Согласно словам гатчинского «серфингиста», недавно он услышал новости о том, что из-за ливней, прошедших вчера, 29 августа, многие улицы в городе оказались под водой. После этого мужчина, решил лично проверить это. Оказалось, что дорога действительно превратилась в водоем.

Пользователи при этом заявили, что ранее на улице Авиатриссы Зверевой прошли дорожные работы. Судя по всему, ливневая канализация не помогла избавиться от дождевой воды. Зрители также назвали мужчину «везунчиком».

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