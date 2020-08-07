читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории РФ за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 5241 человека. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию болезни.

Вот уже 3-ю неделю подряд за сутки в стране выявляют менее 6 000 зараженных. Всего с момента начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 877 тысяч случаев инфицирования. Прямо сейчас в медицинских учреждениях от данного заболевания лечатся почти 179 тысяч пациентов. Наибольшее число зараженных было зарегистрировано в Москве – чуть более 246 тысяч человек.

Отмечается также, что за последние сутки в Российской Федерации от коронавируса умерли 119 человек. Восемнадцать из них находились в Санкт-Петербурге, 12 – в Москве, 8 – в Иркутской области и еще 8 – в Свердловской. Общее число скончавшихся составило 4,5 тысячи человек.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

ГЗК столицы внесла коррективы в проект реконструкции ул. Каспийской

На заседании московской ГЗК было принято решение увеличить площадь подлежащих реконструкции территорий… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мужчина в Подмосковье погиб при попытке снять видео катания на лошади

Представители управления СКР по Подмосковью сообщили о проведении проверки по факту гибели… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роскачество составило рейтинг лучших закусок к пиву

К Международному дню пива эксперты Роскачества опубликовали ТОП лучших закусок к пенному… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – дождь, до 15 °C | Королев: погода, 7 августа – переменная облачность, до 32 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 7 августа – ясно, до 33 °C |