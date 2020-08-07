На территории РФ за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 5241 человека. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию болезни.

Вот уже 3-ю неделю подряд за сутки в стране выявляют менее 6 000 зараженных. Всего с момента начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 877 тысяч случаев инфицирования. Прямо сейчас в медицинских учреждениях от данного заболевания лечатся почти 179 тысяч пациентов. Наибольшее число зараженных было зарегистрировано в Москве – чуть более 246 тысяч человек.

Отмечается также, что за последние сутки в Российской Федерации от коронавируса умерли 119 человек. Восемнадцать из них находились в Санкт-Петербурге, 12 – в Москве, 8 – в Иркутской области и еще 8 – в Свердловской. Общее число скончавшихся составило 4,5 тысячи человек.