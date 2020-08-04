Оперативный штаб республики привел данные по ситуации с Covid-19. Так, за последние 24 часа в регионе прибавилось 20 новых пациентов с коронавирусом. Всего же за период пандемии здесь заболели 3729 жителей.

Информация о заболевших получена на основе сделанных с начала карантина 45 966 тестов. Полностью вылечились от Covid-19 2986 пациентов. Зафиксировано 74 летальных случая. На самоизоляции в настоящий момент находится 24 человека, возраст которых составляет более 65 лет.

В медицинских учреждениях республики находится 213 человек. У 72 из них диагноз Covid-19 подтвержден результатами тестирования. Еще 254 пациента лечатся амбулаторно. Они находятся дома под наблюдением сотрудников больниц.

В реанимационных отделениях в тяжелом состоянии размещены 19 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 5 человек.