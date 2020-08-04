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Японские ученые провели эксперимент с участием 40 добровольцев и научились по состоянию мочи устанавливать степень тяжести заболевания Covid-19. Благодаря этому в дальнейшем они смогут прогнозировать риск осложнений для того или иного пациента, зараженного коронавирусом.

В ходе экспериментов исследователям удалось выяснить, что на негативное воздействие коронавируса на почки пациента указывает увеличение содержания в моче белка L-FABP. Именно он дает возможность определить, стоит ли ожидать ухудшения состояния больного, у которого изначально Covid проявлялся лишь в легкой форме.

Так, у 13 из 40 испытуемых концентрация данного белка была повышенной. Через неделю после заражения состояние их здоровья существенно ухудшилось. Остальные пациенты с нормальным содержанием белков L-FABP в моче перенесли заболевание без осложнений.

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