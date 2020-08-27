С сегодняшнего дня в России стартуют продажи бюджетного смартфона Redmi 9C NFC от китайского бренда Xiaomi. Несмотря на то, что цена новинки составляет всего около 9 тыс. рублей, она все же способна удивить хорошей функциональностью и вполне приемлемыми техническими характеристиками.

Так, девайс оснащается большим экраном с диагональю 6,53 дюйма. Он имеет небольшой каплевидный вырез, за которым прячутся датчики освещенности и приближения. Там же располагается и селфи-камера на 5 МП.

Аппарат работает на платформе Helio G35 от китайского же бренда MediaTek. Объем оперативной памяти в двух разных модификациях составляет 2 или 3 гигабайта. Для операционной системы и хранения пользовательских файлов отведено 32 и 64 Гб.

На задней панели смартфона находится камера с тремя фотомодулями (2х2 и 1х13 МП). Устройство снабжено аккумулятором на 5 000 mAh, который даже при серьезных нагрузках должен держать заряд около двух дней. Особенностью новинки эксперты называют наличие NFC-модуля, который компания Xiaomi устанавливает в свои устройства очень неохотно.