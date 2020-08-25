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Официальный интернет-ресурс компании Xiaomi предлагает россиянам приобрести мобильные гаджеты с выгодными скидками. Специально ко Дню знаний китайский производитель решил порадовать своих поклонников низкими ценами на флагманские смартфоны.

Так, модель девайса Xiaomi Mi 10, которая оснащена 8 гигабайтами оперативной памяти, обойдется участникам акции в 49 900 руб. Скидка на этот аппарат составляет 20 тысяч и действует до 29 августа.

Хорошие скидки предоставляются и на другие смартфоны. К примеру, Poco F2 Pro сейчас можно купить на 5 000 дешевле, чем обычно. Скидка на популярную модель Redmi Note 8 составит 10 000 рублей.

В акции, приуроченной к новому учебному году, участвуют не только смартфоны. Также производитель предлагает купить с выгодными скидками беспроводные наушники, бытовую технику и электронику.

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