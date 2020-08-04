Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года. Кроме того, из финансового отчета компании Rockstar стало известно о выпуске примерно в тот же период специальной версии GTA Online.

Разработчики напомнили поклонникам GTA, что обе редакции игры для новых консолей выйдут со значительными улучшениями в плане производительности, быстродействия и графики. Также для пользователей персональных компьютеров и упомянутых выше моделей игровых приставок будут доступны обновления, содержащие эксклюзивный контент.

Владельцы PlayStation 5 получат возможность в течение трех месяцев запускать GTA Online совершенно бесплатно. Кроме того, для них будет доступно получение 5 миллионов внутриигровой валюты ежемесячно.