Голландскому изданию Unilad удалось взять интервью у Э. Брандао, который в свои 53 выглядит на 25 лет и чувствует себя точно так же. В ходе беседы тот подробно рассказал, как сумел добиться «вечной молодости».

Брандао сразу отверг любые предположения по поводу сделанных им операций по изменению внешнего вида. Он заявил, что никогда не обращался к пластическим хирургам и не собирается этого делать в будущем. По его мнению главные секреты – это грамотно продуманное питание, тщательный уход за кожей и отсутствие каких бы то ни было негативных мыслей.

Журналистам Брандао раскрыл тайны своей диеты. Он поведал, что ежедневно выпивает 2 литра минеральной воды, не употребляет сахар, а также консервированную и жареную пищу. Кроме того, мужчина не курит и не принимает наркотические вещества. Диета сочетается с силовыми упражнениями, позволяющими поддерживать отличную физическую форму.

«Благодаря такому подходу к жизни я ощущаю себя столь же энергичным, как и 20 лет назад», – подытожил Брандао.