Отец мальчика заметил, что ребенок проглотил какой-то металлический предмет и сразу же обратился в НИИ детской травматологии и хирургии. Даже не обращая на то, что ребенок вел себя как обычно, и никаких жалоб на боли в животе не озвучивал. Врачи провели рентгенологическое обследование, которое помогло найти в желудке сразу два железных ключа.

Заведующая эндоскопическим отделением НИИ утверждает, что подобные ситуации возникают довольно часто. По его словам, медики даже коллекционируют разнообразные предметы, извлекаемые из желудков детей. В коллекцию входят не только ключи, но и магниты, заколки, кнопки от одежды и многое другое.

А. Харитонова подчеркивает, что в подобных ситуациях очень важно сразу обращаться к врачам. В противном случае предмет может остаться в организме на длительное время и создать серьезные риски для здоровья. 7-летнему мальчику, проглотившему ключи, подобные проблемы не грозят, так как медики оперативно извлекли инородные предметы.