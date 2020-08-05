читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отец мальчика заметил, что ребенок проглотил какой-то металлический предмет и сразу же обратился в НИИ детской травматологии и хирургии. Даже не обращая на то, что ребенок вел себя как обычно, и никаких жалоб на боли в животе не озвучивал. Врачи провели рентгенологическое обследование, которое помогло найти в желудке сразу два железных ключа.

Заведующая эндоскопическим отделением НИИ утверждает, что подобные ситуации возникают довольно часто. По его словам, медики даже коллекционируют разнообразные предметы, извлекаемые из желудков детей. В коллекцию входят не только ключи, но и магниты, заколки, кнопки от одежды и многое другое.

А. Харитонова подчеркивает, что в подобных ситуациях очень важно сразу обращаться к врачам. В противном случае предмет может остаться в организме на длительное время и создать серьезные риски для здоровья. 7-летнему мальчику, проглотившему ключи, подобные проблемы не грозят, так как медики оперативно извлекли инородные предметы.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

За период пандемии в Ингушетии выявлено более 3700 случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб республики привел данные по ситуации с Covid-19. Так, за последние… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Японцы научились определять степень тяжести коронавируса

Японские ученые провели эксперимент с участием 40 добровольцев и научились по состоянию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Адыгее за сутки выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщает, что количество людей, заболевших Covid-19, увеличилось на 27… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 5 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – ясно, до 27 °C |