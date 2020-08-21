Лишние сантиметры на талии, а вместе с ними – и лишние килограммы, могут появляться у женщин из-за нарушений нормальной работы надпочечников, яичников и щитовидной железы. Об это рассказала специалист-гинеколог Евгения Пекарева.

Все дело в том, что эти органы отвечают за выработку гормонов. Если они начинают функционировать неправильно, гормональный фон в организме изменяется. Это явление сопровождается усилением аппетита и неконтролируемым употреблением пищи.

Кроме того, среди причин увеличения талии врач назвала гинекологические проблемы, высокий уровень стресса и малоподвижный образ жизни. Также она отметила, что иногда слишком интенсивные занятия спортом, направленные на избавление от лишнего веса, могут давать обратный эффект. Вместо того, чтобы сжигать жиры, организм начинает усиленно накапливать их, создавая своеобразные запасы.