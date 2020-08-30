Эксперт в области инфекционных заболеваний Елена Малинникова, которая заведует кафедрой вирусологии в медицинской академии, сообщила, что мужчины погибают от SARS CoV-2 в 1,5 раза чаще, чем женщины. Основная причина этому – более высокий уровень тестостерона в организме.

По словам Малинниковой, из-за мужских гормонов коронавирус распространяется гораздо быстрее. Эксперт назвала тестостерон своеобразным проводником, который помогает SARS CoV-2 моментально попасть в клетки человеческого организма.

Кроме того, уязвимость эпителиальных клеток напрямую зависит от количества рецепторов, сквозь которые до них добирается вирус. Этот показатель увеличивается, во-первых, с возрастом, из-за чего умирают от Covid в основном пожилые люди, а во-вторых, из-за вредных привычек. Так, научным путем доказано, что количество таких рецепторов у курильщиков значительно больше, чем у тех людей, которые не курят. Этот факт озвучил директор питерского института микробиологии и эпидемиологии Арег Тотолян.