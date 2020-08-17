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Такое заболевание, как саркопения, представляющее собой хроническую усталость и потерю мышечной силы, в наш век поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Известная эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие профессии приводят к развитию этого недуга.

Специалист сообщила, что в современной медицине введено новое понятие, называемое пресаркопенией. Этот диагноз врачи ставят всем молодым людям, которые столкнулись хотя бы с одним из симптомов саркопении. Павлова отметила, что чаще всего страдают от данного недуга те, кто ведет практически неподвижный образ жизни. В группу риска она включила офисных работников, педагогов и медиков, а также фрилансеров, которые работают через интернет.

Тем, кто находится в постоянном движении, пресаркопения точно не грозит. В этой группе эндокринолог перечислила продавцов и парикмахеров, курьеров и официантов.

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