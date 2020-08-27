Буквально через месяц компания Volkswagen планирует представить широкой публике новый кроссовер на электрической тяге ID.4. Производство авто уже стартовало. Его изготовление будет осуществляться на европейских, американских и китайских предприятиях, принадлежащих концерну.

Сообщается, что в Китае продажи автомобиля начнутся ближе к концу текущего года. В Германии и других европейских странах он должен появиться еще раньше. С некоторой задержкой ID.4 начнут продавать в Соединенных Штатах – старт продаж предварительно намечен на 2021 год.

Новый немецкий кроссовер построен на платформе MEB. К ее основным преимуществам концерн относит наличие всех современных электронных опций, возможность быстро подзаряжать аккумуляторные батареи, а также весьма приличный запас хода на одной зарядке.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen переоборудовала свое предприятие в Цвиккау для производства электрокаров. Сумма затраченных на модернизацию средств составила 1,2 млрд евро.