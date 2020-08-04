Бойцы саперного подразделения на учениях, проводимых на территории Ленобласти, отрабатывали штурм заминированного здания с заложниками и членами преступной группировки внутри. Первым делом военнослужащие пробили проход в заграждении противника, используя для этой цели БТР-82АМ, а затем полностью расчистили проемы и вход от растяжек, провоцирующих взрывы мин МОН-50.

Войдя в здание, военные освободили заложников, «уничтожили» всех членов бандитского формирования, обнаружили и деактивировали взрывные устройства, установленные внутри помещений. Затем бойцы проникли на крышу, где заняли круговую оборону.

Все вышеперечисленное было проделано на высоком профессиональном уровне. Военнослужащие показали высокий уровень боевого мастерства и улучшили свои же результаты, которые были продемонстрированы на проводимом в марте конкурсе «Стальное сердце-2020».