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В Ленинградской области 35-летний водитель Mitsubishi Lancer врезался в дерево и получил травмы разной степени тяжести.

Информация о данной дорожной аварии была опубликована в сообществе «Дорожный инспектор». В нем отмечается, что инцидент случился сегодня, 2 августа, примерно в полвторого ночи на 1-м километре трассы Старосиверская – Кезелево.

Согласно предварительным сведениям, мужчина не справился с управлением иномарки, из-за чего выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате машина получила серьезные повреждения передней части, а водителя отвезли в больницу с множеством травм.

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