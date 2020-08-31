В воскресенье на улице Седова города Смоленска произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 43-летний водитель авто «Форд Фокус». Происшествие случилось неподалеку от дома №33.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщает, что погибший сам стал виновником аварии. Он двигался по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не захотел уступать полосу авто «Шакман» с 37-летним водителем за рулем.

В результате грубого нарушения ПДД произошло столкновение. Из-за полученных ран водитель «Форда» скончался на месте. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства аварии. Медики «скорой» оказали помощь второму водителю, повреждения которого оказались незначительными.