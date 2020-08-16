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Представители правоохранительных органов Владикавказа задержали 36-летнюю местную жительницу, которая сломала челюсть соседке. Драка стала результатом разборок на бытовой почве. 31-летняя пострадавшая доставлена в ближайшее медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Пресс-служба УМВД по республике сообщает о том, что подозреваемая была сразу же задержана и признала свою вину в содеянном. По факту нанесения тяжких повреждений против нее возбуждено уголовное дело.

Точная причины ссоры неизвестна. Очевидцы утверждают, что женщины долго спорили о чем-то, после чего между ними завязалась драка. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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