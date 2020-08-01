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У одного из древних соборов на юго-востоке страны археологам удалось найти римский самовар. За долгие годы раскопок это всего шестая подобная находка, поэтому переоценить ее значение просто невозможно.

Специалисты утверждают, что найденный ими самовар в Древнем Риме считался невероятно дорогим. «Простые смертные» не могли позволить себе его приобретение, так как он был доступен исключительно для местной знати.

Устройство, работающее на угле состояло из двух камер, изготовленных из долговечного медного сплава. Между ними располагался нагревательный отсек, в который помещали топливо. Высота изделия достигала почти полметра. Большой объем позволял разом вскипятить 4 л воды.

Чай наливали в кружку через специально предназначенный носик, находящийся на одном из боков самовара. На другом располагалась ручка для удобства использования устройства.

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