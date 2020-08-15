Удаление игры Fortnite из цифровых магазинов Apple и Google спровоцировало настоящий бум на торговой площадке eBay. Владельцы устройств на iOS и Android, на которых установлена эта игра, увидели в данном событии свой шанс «сорвать куш» и выставили девайсы на продажу.

Так, iPad 7 поколения, который в Штатах можно приобрести за 329 долларов, сейчас продается за 900$. Цена увеличена втрое только потому, что на девайсе установлена игра Fortnite. По своей стоимости б/у устройство превосходит даже новенький iPhone 11 Pro, который по производительности и мощности существенно превосходит седьмой iPad. Однако на новый аппарат установить игру пока не представляется возможным.

Fortnite удалили из Store по одной простой причине – разработчики дали возможность пользователям проводить транзакции в игре без комиссий Google и Apple. После удаления создатели игры подали иск на две крупные корпорации. Обоснованием для него стало нарушение антимонопольного законодательства.