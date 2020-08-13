Британский Национальный фонд грамотности провел ряд исследований, позволивших оценить влияние видеоигр на процесс обучения школьников грамоте. Оказалось, что компьютерные игрушки дают мощный стимул к чтению литературы, связанной с данным увлечением, а также помогают развивать творческие способности.

Кроме того, преимуществом видеоигр назвали возможность повышения эмпатии. Почти 70 процентов школьников, принявших участие в исследованиях, сообщили о том, что они легко могут представить себя на месте других людей.

Родители учеников также отметили положительное влияние игр на психологическое состояние своих детей. Они рассказали, что общение через видеоигры помогло ребятам со страхом и отрицательными эмоциями, связанными с пандемией и ограничительными мерами.

В исследовании приняли участие почти 5 000 британских школьников, возраст которых составляет 11-16 лет. Помимо этого, эксперты использовали результаты анкетирования, которое в апреле проводилось среди 825 родителей и 4 000 детей.