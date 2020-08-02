Вечером 1 августа фонтан на бульваре Победы в Йошкар-Оле начал извергать огромные волны пены. По предварительной информации это произошло из-за действий хулиганов, которые подмешали в воду средство для мытья посуды.

Фотографии своеобразной «пенной вечеринки» появились на страницах социальных сетей. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновных.

Добавление в фонтан моющих средств – достаточно популярная среди молодежи забава. Однако развлекаясь подобным образом, они наносят сооружениям серьезный вред. Все дело в том, что агрессивные вещества, содержащиеся в бытовой химии, способны вывести из строя насосное оборудование. Его ремонт или замена обходится недешево, поэтому фонтан может полностью прекратить работу. Даже в том случае, если насосы останутся невредимыми, очистка сооружения от пены потребует проведения трудоемких профилактических работ.