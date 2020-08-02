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В Выборге Ленинградской области в День воздушно-десантных войск был временно заменен российский флаг на шпиле Выборгского замка.

Как отмечается, в России 2 августа отмечается 90-летие со дня образования ВДВ. Подразделения десантников впервые были задействованы во время учений, которые состоялись 90 назад – в 1930 году 2 августа под Воронежем. В ходе учений в этот день 12 человек десантного подразделения на парашютах выполнили тактическое задание.

Накануне в честь праздника российский флаг на флагштоке башни святого Олафа Выборгского замка заменили на флаг ВДВ. Местные жители с удовольствием снимают на камеры телефонов новый флаг и делятся снимками на своих страницах в социальных сетях.

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