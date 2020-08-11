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Представитель ВОЗ Т. Язаревич дал официальный комментарий по поводу регистрации вакцины от SARS-CoV-2 в России.

Он сообщил, что Всемирная организация здоровья контактирует с властями РФ и планирует в ближайшее время инициировать процедуру преквалификации препарата.

Данная процедура представляет собой изучение вакцины экспертами ВОЗ. Они должны дать заключение о том, что препарат является безопасной для здоровья человека. Кроме того, во время преквалификации будут изучаться условия изготовления вакцины, которые должны отвечать международным правилам и стандартам.

Напомним, что о регистрации первого на планете препарата для вакцинирования от коронавируса заявил В. Путин. Минздрав сообщил, что запустит вакцину в гражданский оборот с нового года.

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