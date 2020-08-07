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С будущего понедельника в Тихвинском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Гатчинском, Приозерском, Тосненском, Кировском и Волосовском районах региона специалисты МФЦ вновь начнут выезжать на дом к отдельным категориям граждан. Бесплатно воспользоваться данной услугой могут лица, награжденные орденами и медалями во времена СССР и независимой России.

Кроме того, выездной прием организуется для инвалидов и участников боевых действий, для членов семей орденоносцев.

Специалисты выезжают на дом к клиентам с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии. Они надевают маски и перчатки, а также обрабатывают руки антибактериальными растворами.

Вызвать представителя МФЦ можно для предоставления любых услуг. Однако есть несколько исключений, к которым относятся оформление медицинской страховки, водительских удостоверений, загранпаспортов с биометрическими данными, свидетельств о рождении детей. Пошлина за выездные услуги оплачивается безналичными методами. Также имеется возможность выполнить оплату в банковском учреждении.

Для заказа услуг жителям перечисленных выше районов предлагается звонить по телефонам 8(812)456-20-20 (с 9 до 18) или 8-800-500-00-47. Заявки принимаются только в будние дни.

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