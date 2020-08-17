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В Ульяновске прошел суд над мужчиной, который летом предыдущего года ударил ножом в спину незнакомую женщину.

Данное происшествие случилось на улице Краснопролетарской. Рядом с одним из жилых зданий между пострадавшей и злоумышленником возник словесный конфликт. Вскоре 33-летний мужчина, который ранее уже был судим за разбой, сначала ударил женщину по голове, а затем воткнул ей нож прямо в спину.

Позднее потерпевшую доставили в больницу, а обвиняемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Недавно было проведено судебное заседание, в ходе которого было решено отправить преступника в колонию общего режима на семь с половиной лет.

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