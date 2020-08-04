В центре Казани, как предупреждает Госавтоинспекция, была обновлена схема движения.

Информация об изменения была также опубликована на сайте МВД по РТ. Так, согласно нововведениям, были отменены левые повороты на улицах Назарбаева и Хади Такташа. Как сообщается, изменения в схеме дорожного движения были сделаны ради обеспечения безопасности на дороге. Кроме того, это способствует разгрузке автомобильных потоков и снижению пробок, которые образуются в центре Казани.

Двигаясь со стороны Технической по Назарбаева необходимо свернуть направо, на Ботаническую, затем направо на Дальнюю и ещё раз направо на Хади Такташа.

Таким образом, чтобы свернуть на Такташа с Павлюхина, требуется свернуть налево на Павлюхина. Затем – направо на Шаляпина, ещё раз направо – на Ботанической, налево на Дальнюю и налево на Такташа.