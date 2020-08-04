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3 августа игровой онлайн-сервис Steam опубликовал информацию о компьютерах, с которых в подавляющем большинстве случаев играют пользователи. Оказалось, что почти 90 процентов ПК работают под управлением операционной системы Windows.

Среднестатистическая конфигурация компьютера выглядит следующим образом: процессор с четырьмя ядрами и частотой 3,3-3,69 ГГц, HDD на 1 Тб, объем оперативной памяти – 16 Гб, разрешение дисплея – 1920х1080. Наиболее популярной видеокартой оказалась NVIDIA GeForce GTX 1060, объем памяти которой составляет 16 Гб.

В списке десяти распространенных видеокарт сервис отметил единственную представительницу AMD, которой оказался графический адаптер Radeon RX 580. Вторую и третью позиции в этом импровизированном рейтинге занимают GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1050 от NVIDIA.

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