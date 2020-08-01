На территории города Старый Оскол сегодня произошло массовое ДТП с участием сразу четырех автомобилей. После сообщения об аварии на место выехали сотрудники ГИБДД белгородского региона.

Выяснилось, что виновником аварии является 22-летний парень, который управлял машиной ВАЗ 2114 в нетрезвом состоянии. Он был замечен сотрудниками ГАИ, но не отреагировал на требование остановиться и пустился наутек.

Мчась на большой скорости, водитель не сумел справиться с управлением и вылетел на парковку, где протаранил сразу три машины. Отечественная «Лада Веста», а также две «японки» – Тойота и Сузуки, – получили серьезные повреждения кузовных элементов и лакокрасочного покрытия.

Вместе с нарушителем ехала 18-летняя девушка, которая в результате сильного удара получила травмы. Ее сразу же госпитализировали. Пьяный водитель практически не пострадал и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.