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Поклонники Volkswagen Beetle в США собрали оригинальный автомобиль данной модели.

Над проектом, получившем название Huge Bug, работали Скотт Таппер со своим отцом. Созданная ими машина имеет немалые габариты – она почти в два раза больше, чем оригинальный автомобиль, по образу которого создавалась. Она даже больше, чем внедорожник от Hummer.

Поначалу планировалось собрать автомобиль на 50% больше Beetle, но в таком случае на машину не выдали бы разрешения, позволяющего осуществлять движение по дорогам общего пользования. Поэтому машину собрали больше на 40%. Основой послужил Volkswagen Beetle 1959 года, а базой – пикап Dodge.

Отмечается, что дизайн экстерьера и салона почти целиком повторяют оригинал. Также были добавлены некоторые современные опции для большего комфорта.

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