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В ряде американских СМИ сообщили, что вывод 12 000 бойцов США из Германии является «последним подарком» американского лидера Дональда Трампа своему коллеге Владимиру Путину.

На телеканале CNN отмечают, что лидер Соединенных Штатов тем самым собирался наказать ФРГ, так как она просрочила перевод выплат за участие в Североатлантическом альянсе и поддерживала постройку «Северного потока – 2». Однако данные действия лишь порадовали Москву, сильно напугав прибалтийские страны, которые тут же попросили перебросить военных к себе.

Журналисты отмечают, что после грядущих президентских выборов в США это решение окажется «финальным даром», преподнесенным Трампом Путину. Когда он уйдет с поста президента, НАТО придется потратить немало сил на устранение причиненного им ущерба.

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