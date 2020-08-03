Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина. По его мнению, российский президент готовит в августе несколько неприятных сюрпризов для США.

Журналист считает, что Россия серьезно нарастила военную мощь за счет разработок в области гиперзвукового и космического оружия. Кроме того, она регулярно проводит разведывательные операции в разных регионах планеты. Одновременно с этим она остается слабой из-за снижения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.

«В периоды, когда Кремль ощущал одновременно силу и слабость в различных сферах, он пускался на авантюры, которые чаще заканчивались удачами, чем поражениями», – отметил Кэмп. Также он заявил, что Путин может пойти ва-банк из-за того, что шансы на поражение поддерживающего РФ Дональда Трампа на президентских выборах являются весьма высокими.