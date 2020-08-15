Американская компания Lockheed Martin опубликовала в «Твиттере» видеоролик, где продемонстрировала, как будет выглядеть уничтожение крылатых ракет лазерным оружием.

На интернет-портале корпорации при этом появилось сообщение о том, что ее специалисты смогли решить проблему, связанную с большими размерами лазерной системы и ее нагревом. По словам Лори Райхерт, главы одного из отделов Lockheed Martin, в настоящее время они являются единственной компанией, обладающей волоконным лазером, который можно использовать в боевых целях.

Однако все еще неизвестно, когда именно данное оружие начнут устанавливать на военные самолеты США, и какими техническими характеристиками оно обладает. К тому же компания так и не показала его реальное применение.