читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская компания Lockheed Martin опубликовала в «Твиттере» видеоролик, где продемонстрировала, как будет выглядеть уничтожение крылатых ракет лазерным оружием.

На интернет-портале корпорации при этом появилось сообщение о том, что ее специалисты смогли решить проблему, связанную с большими размерами лазерной системы и ее нагревом. По словам Лори Райхерт, главы одного из отделов Lockheed Martin, в настоящее время они являются единственной компанией, обладающей волоконным лазером, который можно использовать в боевых целях.

Однако все еще неизвестно, когда именно данное оружие начнут устанавливать на военные самолеты США, и какими техническими характеристиками оно обладает. К тому же компания так и не показала его реальное применение.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

Сотрудники американского канала CNN сообщили о том, что Пентагон намерен организовать рабочую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Российский истребитель Су-57 назвали недостойным конкурентом американского F-35

В американском информагентстве The National Interest сообщили, что истребитель Су-57 ВКС РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 15 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 15 августа – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 15 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 15 августа – ясно, до 24 °C |