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Автопроизводитель Lordstown Motors опубликовал видео с демонстрацией электропикапа Endurance, у которого отсутствует стандартная трансмиссия – вместо нее он использует 4 колеса-мотора.

Специалисты американской компании постарались упростить систему передачи крутящего момента на колеса. Для этого они решили использовать силовые агрегаты, установленные прямо на колесах. Подобное решение позволило значительно уменьшить число используемых узлов и повысить надежность авто.

Мощность электрического пикапа равна 600 «лошадкам», а его запас хода составляет примерно 400 километров. Для заряда батарей от обычной электросети понадобится около 10 часов. Если же использовать быструю зарядку, то потребуется не больше 1,5 часа. Приобрести базовый вариант модели можно за 52,5 тысячи долларов (3 миллиона 860 тысяч рублей).

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