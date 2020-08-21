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Российскую амфибию «Дрозд», которая одинаково хорошо чувствует себя как на суше, так и в воде, военные эксперты из США назвали машиной Джеймса Бонда. Сравнение с автомобилем всемирно известного секретного агента не случайно – огромное количество функций позволяет амфибии справляться с решением широкого круга задач.

Разработчики заявляют, что на среднестатистических российских дорогах «Дрозд» способен разгоняться до 100 километров в час. Скорость форсирования водных преград лишь немногим меньше –  70 км/ч.

При переходе с суши на воду задние колеса амфибии погружаются в корпус, а передние – принимают горизонтальное положение и разворачиваются. Весь этот процесс занимает не более 12 секунд.

Амфибия оснащена дизельным двигателем мощностью 260 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Масса машины составляет всего 2 тонны. Значительного снижения веса в сравнении с другой подобной техникой удалось добиться благодаря использованию компонентов из прочного и легкого углепластика.

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