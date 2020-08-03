Американские астробиологи выяснили, что при отсутствии Юпитера в Солнечной системе могло бы быть шесть обитаемых планет, а не одна.

Стивен Кейн, один из авторов соответствующего исследования, отметил, что он вместе с коллегами изучал соседнюю звездную систему Траппист-1, обитаемая зона которой включает в себя сразу 3 планеты. После этого они задумались, почему Солнце имеет только один обитаемый мир. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи разработали компьютерную модель, где проанализировали несколько разных звезд, вокруг которых вращались различные планеты.

Ученые выяснили, что ряд звезд способны поддерживать до семи обитаемых планет, а Солнце потенциально способно удерживать в обитаемой области (наличие воды в жидком состоянии) до шести миров. Однако из-за огромной гравитации Юпитера, искажающей орбиты других космических объектов, вокруг нашей звезды возникла лишь одна обитаемая планета.