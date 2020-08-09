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В управлении Роспотребнадзора по Северной Осетии сообщили о том, что на сегодня, 9 августа, в регионе было выявлено 4 630 случаев инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в Республике было зарегистрировано 6 новых зараженных. При этом с момента начала пандемии COVID-19 выздоровели и выписались из больниц 4 153 пациента, а 67 – умерли. Прямо сейчас в медицинских учреждениях региона от коронавирусной инфекции лечатся 37 человек, а на амбулаторном лечении находятся 373 пациента.

Представители ведомства просят местных жителей обязательно надевать медицинские маски при посещении общественных мест. В случае появления симптомов ОРВИ, включая высокую температуру, следует вызвать скорую помощь или доктора на дом.

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