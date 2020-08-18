Фотографии с дизайнерским оформлением внедорожника появились на официальном интернет-ресурсе института промышленной собственности. Их опубликовал НАМИ – научно-исследовательской центр, на базе которого осуществляется реализация проекта «Кортеж».

Данный проект, название которого на английском языке звучит как Aurus, предполагает создание автомобилей класса «Люкс». Его реализация началась еще в 2014 году. Производитель, который разработал проект, планирует выпустить несколько премиальных авто на единой платформе. Все они будут относиться к разным классам – пока планируется выход на рынок минивэна, седана, внедорожника, лимузина и кабриолета.

Представленный в открытой базе Aurus Komendant – это серийный внедорожник с мощным (598 л.с.), гибридным силовым агрегатом, объединяющим электромотор и бензиновый турбодвигатель. Каждая модификация авто получит полный привод и автоматическую коробку передач с девятью ступенями.