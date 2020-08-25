В Сети были опубликованы фотографии автомобиля KIA Sportage 5-й генерации.

Снимки удалось сделать на парковке, находящейся возле Ssangyong Korando. Отмечается, что новая модель Sportage находится в графике на 2020 год, из которого уже были презентованы все автомобили, кроме этого. Ранее фото машины уже попадали в Сеть, однако тогда было не совсем понятно, точно ли это новая модель.

В настоящее время прототип, как предполагается, проходит начальные стадии разработки – на это указывают классические фары и задние фонари. Из-за того, что автомобиль практически полностью скрыт под камуфляжем, разглядеть какие-либо детали не представляется возможным, однако по форме понятно, что на другую модель бренда он не похож. Также в салоне можно увидеть узоры Sorento.

Сроки презентации новой модели пока что держатся в секрете, однако предполагается, что это произойдёт уже в ближайшем будущем.